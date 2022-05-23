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SON DAKİKAMaymun çiçeği salgını büyüyor

DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

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Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak İngiltere’de görülen ve daha sona Avrupa ülkelerine yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 80 kişiye bulaştığını doğruladı.
DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

Örgütün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, DSÖ’nün ülkelerden gelen maymun çiçeği vaka raporlarını yakinen takip ettiği belirtildi.

Bu kapsamda DSÖ’ye 12 ülkeden bildirilen 80 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği belirtildi.

İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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