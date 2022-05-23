DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

Örgütün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, DSÖ’nün ülkelerden gelen maymun çiçeği vaka raporlarını yakinen takip ettiği belirtildi.
Bu kapsamda DSÖ’ye 12 ülkeden bildirilen 80 civarında vakanın doğrulandığı, 50 vakanın ise araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, virüsün takibi genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakasının ortaya çıkabileceği belirtildi.
İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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