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DSÖ: Suriye’de 13 bin şüpheli kolera vakası var

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera salgınının etkisini gösterdiği Suriye'de 13 binin üzerinde şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.
DSÖ: Suriye’de 13 bin şüpheli kolera vakası var

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki salgına dair son durum ele alındı.

Açıklamada, koleranın ülkede yayılımını sürdürdüğü belirtilerek, 4 Ekim’den itibaren ülkedeki 14 vilayetten 13’ünün koleradan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Koleranın en çok Deyrizor, Rakka, Halep ve Haseke bölgelerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, “25 Ağustos’tan 4 Ekim’e kadar toplam 13 bin 59 şüpheli vaka ve 60 can kaybı bildirildi.” denildi.

Açıklamada DSÖ ekiplerinin bölgedeki ortaklarıyla salgın takibini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, koleranın etkili olduğu bölgelerde hijyen ve test kitleri dağıtılarak su kaynaklarının klorlandığı kaydedildi.

Koleranın, yıllar sonra dünyada ve özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yayılmaya başladığının bildirildiği açıklamada, Ocak 2022’den bu yana 29 ülkede kolera salgınının ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada ülkelere koleraya karşı “doğru planlama ve tedbir” çağrısı yapıldı. 

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