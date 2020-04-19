DSÖ temsilcisi: Aşıya güvenmeyin, garantisi yok,‘Yeni normalimiz bu olacak’

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki altı özel temsilcisinden biri olan İngiliz doktor David Nabarr'dan korona salgını konusunda karanlık bir tablo çizdi: Her virüse karşı illa ki güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor... Öngörülebilir bir gelecekte, bu virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız."

Korona virüsü salgınının ne zaman ve nasıl son bulacağı merak edilirken, dünyaca ünlü İngiliz doktor David Nabarro bu konuda karanlık bir senaryo çizdi. Nabarro, insanlığın ‘öngörülebilir gelecekte’ daimi bir virüs tehdidiyle yaşamaya alışması gerektiğini, başarılı bir aşı bulunmasının garantisi olmadığını söyledi.

‘BAZI VİRÜSLERE KARŞI AŞI GELİŞTİRMEK ZOR’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki altı özel temsilcisinden biri ve dünyanın bu hastalık konusundaki önde gelen uzmanlarından biri olan Nabarro, İngiliz gazetesi The Observer ile söyleşisinde şu ifadeleri kullandı: “Her virüse karşı illa ki güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor. Baz virüsler, aşı geliştirilmesi konusunda çok ama çok zorlu. Dolayısıyla öngörülebilir bir gelecekte, bu virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız.”

‘YENİ NORMALİMİZ BU OLACAK’

Nabarro, “Bu durum, hastalığın belirtilerini gösterenleri ve onlar temas ettiği kişileri izole etmek anlamına geliyor. Yaşlıların korunması gerekecek. Hastanelerin, vakalara bakma kapasitesi garanti edilmeli. Bizim için yeni normal bu olacak” diye konuştu.