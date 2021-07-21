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DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatlarında koronavirüs riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatlarında koronavirüs riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde Tokyo'da düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi  oturumunda konuşan Ghebreyesus, DSÖ'nün tavsiyesiyle alınan ve Organizasyon Komitesinin uygulayacağı anti-virüs önlemlerinin olimpiyatlarda test edileceğini belirtti.

Turnuva kapsamında, COVID-19 riskinin "sıfıra indirilmesinin" mümkün olmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Başarının işareti sıfır risk değil. Bazı vakaların tespit edildiğinin farkındayım" dedi.

Ghebreyesus, "Başarının işareti, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca çabuk şekilde tanınması, izole edilmesi, izlenmesi ve tedavi edilmesidir. Böylelikle ilerleyecek yayılmanın önü kesilir" ifadelerini kullandı.

Oyunların akıbeti ve sporcuların sağlığına yönelik "en iyi dileklerini" sunan Ghebreyesus, "Antrenörlerin ve resmi yetkililerin güvenliğinin yanı sıra hazırlık aşamasında mümkün olabilecek doğru planlar ve doğru kararların alındığının göstergesi olarak turnuvayı başarıyla sonuçlandırmalarını dilerim" diye konuştu.

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