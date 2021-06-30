  • BIST 1.367
  • Altın 491,743
  • Dolar 8,6931
  • Euro 10,3392
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

DSÖ: Tunus, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada

» »
DSÖ Tunus Direktörü Yves Soteran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede salgının merkezi haline gelen Kayrevan kentinde vakalar ve ölümlerin çok yüksek seyrettiğini söyledi.
DSÖ: Tunus, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada

DSÖ Tunus Direktörü Yves Soteran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede salgının merkezi haline gelen Kayrevan kentinde vakalar ve ölümlerin çok yüksek seyrettiğini söyledi.

Soteran, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve vefat sayılarında düşüş görülürken Afrika kıtasında tersine bir durum olduğunu aktardı.

DSÖ yetkilisi, "Tunus, koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında Arap dünyası ve Afrika'da en üst sırada." ifadesini kullandı.

Tunus'ta Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Hükümet bu durum karşısında dün bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bu kapsamda, daha önce 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının başlama saati 20.00'ye çekildi.

Ayrıca tüm toplantı, organizasyon ve gösteriler yasaklandı, risk altındaki bölgelere seyahat kısıtlandı, kamu çalışanları evden çalışmaya yönlendirilirken bazı memurlara da 1-21 Temmuz tarihlerinde idari izin verildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 salgınında ülkede bugüne kadar 14 bin 843 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 414 bin 182'ye yükseldi. Bakanlık, iyileşenlerin sayısını ise 352 bin 180 olarak açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fiziksel cezalar çocukların davranışlarını daha da olumsuz etkiliyor29 Haziran 2021 Salı 14:28
  • İşkence değil zayıflama aleti!29 Haziran 2021 Salı 14:24
  • Türkiye’de üretilecek Sputnik V aşısının koruma verileri paylaşıldı29 Haziran 2021 Salı 14:15
  • Farklı Kovid-19 aşılarının karıştırılmasının daha etkili olduğu ortaya çıktı29 Haziran 2021 Salı 14:05
  • Delta varyantı yayılma hızıyla âdeta aşılara karşı yarışıyor29 Haziran 2021 Salı 13:46
  • Covid geçirenler 6 aydan önce aşı olabilecek mi?29 Haziran 2021 Salı 13:33
  • Delta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!29 Haziran 2021 Salı 13:01
  • İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'29 Haziran 2021 Salı 12:20
  • Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil: 'Aşı karşıtlığı salgının kendisi kadar vahim'29 Haziran 2021 Salı 09:15
  • Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti