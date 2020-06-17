DSÖ Türkiye Yöneticisi Ergüder: "Türkiye’de de yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Toger Ergüder, DHA'ya Koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergüner, “Türkiye’de de ne yazık ki son 4 gündür vakalar artıyor; ama şunu unutmayın dünyada şu anda bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buz dağının görebildiğimiz kısmı. Şu an her gün görülen yeni vaka sayısını 6-7 ile çarpmak lazım. Sonuçta bizim bu testleri yaptığımız cihazlar anca yüzde 60 oranında doğru sonuçlar verebiliyor. Bu virüsü taşıyanların yüzde 80’i hiçbir belirti göstermiyorlar. Bunlara biz asemptomatik diyoruz. Bu hastalık öncesinde belirti göstermiyorlar ama virüsü bulaştırabiliyorlar. Yüzde 80’in asemptomatik olması, test yapılan cihazların duyarlılığının düşük olması sebebiyle tüm dünyada da Türkiye’de de bulunan vaka sayılarını en az 6-7 ile çarpmak lazım.” dedi.