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DSÖ uyardı: Pandemi atıkları sağlığı tehdit ediyor

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını sürecinde kullanılan şırıngaların, test kitlerinin ve aşılara ait şişelerin birikerek insan sağlığını tehdit eden on binlerce tonluk tıbbi atık oluşturduğunu duyurdu.
DSÖ uyardı: Pandemi atıkları sağlığı tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını sürecinde kullanılan şırıngaların, test kitlerinin ve aşılara ait şişelerin birikerek insan sağlığını tehdit eden on binlerce tonluk tıbbi atık oluşturduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan sağlık malzemesi kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna yansıdı.

Tıbbi atıkların ciddi seviyelere ulaştığına dikkat çekilen raporda, bunların yaralanma ve hastalanmalara da yol açabileceği aktarıldı.

DSÖ teknik yetkilisi Maggie Montgomery, salgının söz konusu tıbbi atıklarda 10 kata kadar artışa neden olduğunu söyledi.

Montgomery'nin açıklamasına göre, atıkların yetersiz sıcaklıklarda yakılarak imha edilmesi hava kirliliğini beraberinde getiriyor, bu da kanserojenlerin salınmasına neden oluyor.

 

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