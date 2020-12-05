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DSÖ ve CDC maskeye arka çıktı: Aşılar virüsü sıfırlamayacak

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Dünya dört gözle aşı adaylarına onay verilmesini beklerken, Dünya Sağlık Örgütü ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri maskenin öneminin altını çizdi. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, "Aşılar Covid-19'u sıfırlamayacak.
DSÖ ve CDC maskeye arka çıktı: Aşılar virüsü sıfırlamayacak

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre vaka sayısı 66 milyon 230 bin, ölü sayısı 1 milyon 524 bine ulaştı. Vaka ve can kaybı sayısının pek çok ülkede hız kesmeden artması, uyarıları da peş peşe getiriyor.

Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının virüse karşı etkili olduğu haberleri gelse de, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) incelemeleri sürüyor. İki yetkili kurumdan da bu ay içinde onay çıksa dahi, aşının salgını bir anda bitirmesini beklemek uzmanlara göre fazla iyimser bir durum.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu noktadaki en büyük korunma silahı olan maskelerle ilgili kritik hatırlatmalarda bulundu.

‘TEK BAŞINA BÜTÜN İŞİ YAPAMAZ’

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, aşıların koruyuculuğuna yönelik büyük beklentiye dikkat çekti.

Dr. Ryan, “Şunu söylemek istiyorum ki, aşılar Covid-19’u sıfırlamayacak. Aşılar sahip olduğumuz araçlara büyük bir güç katacak. Ancak tek başlarına bütün işi yapamazlar. O yüzden maske kullanmaya devam edilmeli” dedi.

EVDE BİLE MASKE TAKIN

CDC, salgının merkez üssü haline gelen ABD’deki korkunç artışın ardından maskelerle ilgili uyarı ve önerilerini yeniledi. Maske takmanın daha da kritik hale geldiğini belirten CDC, insanların bazı durumlarda evlerinde dahi maske kullanmaları gerektiğini ifade etti.

CDC’den yapılan açıklamada, “Ev dışındaki tüm kapalı ortamlarda maskesiz bulunulmamalı. Evde temaslı biri bulunduğu durumlarda da maske kullanılması virüsün bulaşmasını engelleyecektir” denildi.

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