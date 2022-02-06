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DSÖ: Yemen'de Ruh Sağlığı Alanındaki Hizmetler Çok Sınırlı

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DSÖ: Yemen'de Ruh Sağlığı Alanındaki Hizmetler Çok Sınırlı
DSÖ: Yemen'de Ruh Sağlığı Alanındaki Hizmetler Çok Sınırlı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"Savaş nedeniyle yıkıma maruz kalan Yemen'de ruh sağlığı hizmetlerine erişim çok sınırlı." ifadesi kullanılan açıklamada, DSÖ ve Japonya hükümetinin desteği kapsamında 15 hastaneye psikiyatrik malzeme içeren 23 paket ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca detay verilmeksizin Yemen hükümetinin "Ulusal Ruh Sağlığı Programı" için de destek sunulduğu kaydedildi.

BM ve hükümet raporlarında, savaşın yol açtığı zorlu koşullar nedeniyle Yemen'de psikolojik olarak rahatsızlananların sayısında gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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