  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

DSÖ Yeni Tip Koronavirüs İçin Küresel Risk Seviyesini 'Çok Yüksek'e Çıkardı

» »
DSÖ Yeni Tip Koronavirüs İçin Küresel Risk Seviyesini 'Çok Yüksek'e Çıkardı
DSÖ Yeni Tip Koronavirüs İçin Küresel Risk Seviyesini 'Çok Yüksek'e Çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkardıklarını duyurdu.
 

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Küresek risk seviyesini yüksekten, en yükseğe çıkardık." dedi.
Virüsün görüldüğü ülkelerin doğru önlemlerle bunu kontrol altına alabileceklerini belirten Ghebreyesus, DSÖ yetkililerinin "dünyanın tamamına yayılmadığı" gerekçesiyle "pandemi" durumu ilan etmediğini dile getirdi.
 

Ghebreyesus, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bu sabah itibariyle toplam vaka sayısının 78 bin 959'a ulaştığını, virüs nedeniyle ölen kişi sayısının da 2 bin 791 olduğunu ifade etti.
Çin dışında ise bugün itibariyle 49 ülkede 4 bin 351 vaka tespit edildiğini bildiren Ghebreyesus, bu ülkelerde 67 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
 

Ghebreyesus, dünden bu yana Danimarka, Estonya, Litvanya, Hollanda ve Nijerya'da ilk vakaların bildirildiğini, tüm bu vakaların İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının İtalya'dan 14 ülkeye ve İran'dan 11 ülkeye yayıldığını söyledi.
 

"Vaka sayısında ve son birkaç gün içinde etkilenen ülke sayısında devam eden artış açıkça endişe verici." diyen Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının, Kovid-19'un küresel düzeyde yayılma riski ve etkisine ilişkin değerlendirmelerini hızlandırdıklarını kaydetti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Türk bilim insanı üretti: Omurga hasarlarının tedavisi için dayanıklı vida28 Şubat 2020 Cuma 14:18
  • Başbakan Tatar: Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor28 Şubat 2020 Cuma 12:53
  • Dünyada Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 83 Bini Geçti28 Şubat 2020 Cuma 12:06
  • Devlet başkanına 'koronavirüs' karantinası28 Şubat 2020 Cuma 11:22
  • Koronavirüs salgını 4 ülkeye daha sıçradı28 Şubat 2020 Cuma 11:18
  • Trump: Affedersin dedim, elimi yıkamaya başladım27 Şubat 2020 Perşembe 20:56
  • Koronavirüs taşıyan bebek 350 saatlik savaşı kazandı27 Şubat 2020 Perşembe 19:20
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nda Koronavirüs görüldü27 Şubat 2020 Perşembe 19:18
  • Dünyada koronavirüs: 24 saatte neler yaşandı; Covid-19 hangi ülkelere sıçradı?27 Şubat 2020 Perşembe 10:16
  • Yeni koronavirüs İran turizmine darbe vurdu27 Şubat 2020 Perşembe 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti