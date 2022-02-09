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DSÖ: Zengin ülkeler Covid-19 ile mücadele kampanyasına 16 milyar dolar vermeli

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkelere Covid-19 salgınıyla mücadele kampanyasına acil olarak 16 milyar dolar mali yardımda bulunmaları çağrısında bulundu.
DSÖ: Zengin ülkeler Covid-19 ile mücadele kampanyasına 16 milyar dolar vermeli

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, “Bilim bize salgınla savaşmak için gerekli araçları sunuyor, ancak bu imkanlar küresel olarak paylaşılırsa, biz bu yıl dünyada Covid-19 salgınını sonlandırabiliriz.” dedi.

Zengin ülkelerin Covid-19 ile mücadeleye daha fazla katkı vermesini isteyen DSÖ Genel Direktörü, “Yüksek gelirli ülkeler oluşturulan ACT-A fonuna adil bir şekilde paylarını öderlerse, düşük ve orta gelirli ülkeler yetersiz Covid-19 aşılama oranı ile ilaç ve test sıkıntısının üstesinden gelebilir.” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının hızla yayılmasının test ve aşıları en acil ve daha adil bir şekilde dağıtılmasını da zorunlu kıldığı uyarısında bulundu.

ACT-A nedir?

Dünya liderleri, bilim adamları, insani yardım kuruluşları ve özel sektör Covid-19’u teşhis ve tedavi yöntemlerine herkesin erişimi için işbirliği yapma kararı doğrultusunda Covid-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısı (ACT-A) programı başlatmıştı.

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