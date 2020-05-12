  • BIST 99.579
  • Altın 384,822
  • Dolar 6,9953
  • Euro 7,6090
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

DSÖ'den aşı açıklaması: "Geliştirilmesi zor"

» »
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüslerin genel itibariyle 'aldatıcı' virüsler olduğunu ve bu nedenle bir aşı üretmenin zor olduğunu belirtti.
DSÖ'den aşı açıklaması: "Geliştirilmesi zor"

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Koronavirüs aşısı için yürütülen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Harris açıklamasında, "Koronavirüsler çok aldatıcı virüslerdir. Bu nedenle onlara karşı bir aşı üretmek zor" dedi.

Harris yaptığı açıklamada, virüsle ilgili yapılan ilk çalışmalarda da görüleceği üzere bazı tedaviler geliştirildiğini ve bu tedavilerin hastalığın ciddiyetini ve süresini azalttığını ancak henüz virüsü durduracak veya tamamen öldürecek bir tedaviye sahip olmadıklarını söyledi.

Harris, ABD ve Brezilya'da salgınının ivme kazanmasıyla ilgili gelen bir soruya, salgının ilk günlerinden bu yana DSÖ'nün yaptığı uyarıların bu ülkelerde ciddiye alınmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarının Bacaklarına Sıcak Bıçak Değdiren Anne Teminatla Serbest Kaldı12 Mayıs 2020 Salı 16:09
  • Yangın yaklaşık 20 dönüme yayıldı12 Mayıs 2020 Salı 15:52
  • Çavuşoğlu: Okullarda yürütülen örgün eğitime Haziran sonuna kadar ara verildi12 Mayıs 2020 Salı 15:39
  • Bakan Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs'ta çalışanlara 900-1200 TL’lik katkı”12 Mayıs 2020 Salı 15:37
  • Angolemli, TV sansürünü Meclis'te sordu12 Mayıs 2020 Salı 15:26
  • Fırat Borak yazdı: Turizmin Başkenti DİPKARPAZ!12 Mayıs 2020 Salı 15:16
  • Posta Dairesi Müdürlüğü’ne atama yapıldı12 Mayıs 2020 Salı 14:50
  • Hava ısınıyor12 Mayıs 2020 Salı 14:42
  • Güney Kıbrıs'ta iş yerlerine gidemeyenlerden Milletvekillerine çağrı12 Mayıs 2020 Salı 14:29
  • Tatar: “Yeni bir yol haritası şekillenecek”12 Mayıs 2020 Salı 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti