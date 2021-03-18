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DSÖ’den AstraZeneca çağrısı: Aşının kullanımına devam edin

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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu, hayat kurtarmak için kullanımının devam etmesi gerektiğini söyledi.
DSÖ’den AstraZeneca çağrısı: Aşının kullanımına devam edin

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu, hayat kurtarmak için kullanımının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, üst üste 3 hafta boyunca COVID-19 vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, “Avrupa’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla.” dedi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca’nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

“Faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır”

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, “Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

COVID-19’a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca’nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

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