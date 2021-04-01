  • BIST 1.417
  • Altın 450,337
  • Dolar 8,1571
  • Euro 9,5736
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

DSÖ’den Avrupa’ya ‘aşı’ uyarısı: Kabul edilemez seviyede yavaş

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’nın aşı organizasyonundaki yavaşlığını vurguladı, bölgesel vaka artışlarına dikkat çekti.
DSÖ’den Avrupa’ya ‘aşı’ uyarısı: Kabul edilemez seviyede yavaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’nın aşı organizasyonundaki yavaşlığını vurguladı, bölgesel vaka artışlarına dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamayı DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptı.

“Aşılar bize salgından kurtulmanın en iyi yolunu sunuyor” diyen Kluge, bu aşıların piyasaya sürülmesinin “kabul edilemez seviyede” yavaş olduğunu ifade etti.

Kluge, bu durumun salgın sürecini uzattığını söyledi. DSÖ yetkilisi, “Üretimi artırarak, aşıların uygulanmasının önündeki engelleri azaltarak ve stoklarımızdaki her bir aşı şişesini kullanarak şimdi süreci hızlandırmalıyız.” diye konuştu. Vaka artışı endişe verici DSÖ, Avrupa’nın salgın durumunun birkaç aydır görülenden daha endişe verici olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 1,5 ay önce haftalık yeni vaka sayısının 1 milyonun altına düştüğü kıtada geçen hafta 1,6 milyon yeni vakanın görüldüğü ifade edildi.

DSÖ Avrupa bölgesinde virüs kaynaklı toplam ölümlerin 1 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısının ise 45 milyonu geçmek üzere olduğu kaydediliyor.  

Virüsün yayılma hızı, varyant riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, virüsün hızlı yayılmasının yeni varyantların gelişme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Avrupa Bölgesel Acil Durum Direktörü Dorit Nitzan, bu konuya dikkat çekerek salgının frenlenmesinde temel hastalık tedbirlerinin hayati olduğunu vurguladı. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer: Covid-19 aşısı 12-15 yaş arası gençlerde yüzde 100 etkili31 Mart 2021 Çarşamba 21:08
  • Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında yüzde 100 etkili çıktı31 Mart 2021 Çarşamba 21:02
  • Sağlıklı yiyecekler neden gaz yapar?31 Mart 2021 Çarşamba 19:26
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada31 Mart 2021 Çarşamba 17:32
  • Koronavirüs salgınında yeni tırmanış: Dünya genelinde vaka sayısı son altı haftada yüzde 45,7 arttı31 Mart 2021 Çarşamba 17:05
  • Pfizer/BioNTech aşısının çocuklar üzerindeki etkinliği açıklandı31 Mart 2021 Çarşamba 14:45
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları 6 Haftadır Artıyor31 Mart 2021 Çarşamba 12:45
  • DSÖ Genel Direktöründen "Kovid-19'un Laboratuvardan Çıkma İhtimali Kapsamlı Araştırılsın" Çağrısı31 Mart 2021 Çarşamba 10:06
  • AstraZeneca aşısının adı değişti31 Mart 2021 Çarşamba 09:37
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün kaynağına ilişkin her hipotez halen masada30 Mart 2021 Salı 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti