DSÖ’den Corona Virüsü İlacı İle İlgili Açıklama: Şubatta Tavsiye Edeceğiz

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden üst düzey isimler, ilaç şirketi Merck’in geliştirdiği Covid-19 ilacı molnupiravir ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey isimlerindne olan ve klinik yönetimi birimini yöneten Janet Diaz, Şubat ayının başında DSÖ’nün molnupiravir isimli ağızdan alınan Covid-19 ilacına tavsiye onayı verilebileceğini söyledi.

Diaz, şu an yetkililerin ilacı incelediğini de dile getirirken, Pfizer’ın geliştirdiği Covid-19 ilacı ile ilgili de incelemelerin Şubat ayında başlayacağını ve “büyük ihtimalle” Şubat ayının sonunda neticelendirileceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü önceki gün Eli Lilly ve GlaxoSmithKline’ın geliştirdiği ilaçları tedavi seçenekleri altında sunma kararı almıştı. Diaz bu ilaçların çözüm olmadığının altını çizerken, “Virüsün direncini takip ediyoruz” dedi.