DSÖ’den endişe yaratan maymun çiçeği açıklaması

Endemik olmayan 30 ülkede ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe yaratan bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, son haftalarda onlarca ülkede ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığıyla ilgili çok net ve endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey ismi Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, genelde Afrika’nın batı ve orta bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığının endemik olmayan 30 ülkede tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 550’ye çıktığını duyurdu.

DSÖ Genel Sekreteri, “İncelemeler sürüyor. Fakat bu kadar çok ülkede aynı zamanda vakaların çıkması, bu hastalığın bir süredir fark edilmeden yayıldığını gösteriyor” dedi.