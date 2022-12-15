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DSÖ'den güvenli su, sanitasyon ve hijyen için "acil eylem planı" çağrısı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), milyonlarca insanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemek adına, güvenli ve sürdürülebilir olarak yönetilen içme suyu, sanitasyon ile hijyen için acilen yerel ve küresel eylem planına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
DSÖ'den güvenli su, sanitasyon ve hijyen için "acil eylem planı" çağrısı

DSÖ ve Birleşmiş Milletler-Su Sanitasyon ve İçme Suyunun 2022 Küresel Analizi ve Değerlendirmesi raporundan elde edilen bulgulara göre birçok ülkede, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDG) 6'nın 2030'a kadar "herkes için temiz su ve sanitasyon sağlama" hedefine ulaşmak için ilgili hızlı adım atılması gerekiyor.

Konu ile ilgili 120'den fazla ülkenin son durumunu ayrıntılarıyla açıklayan rapor, bugüne kadar alanında en fazla ülkeden toplanan veri olarak kayıtlara geçti.

Ülkelerin yüzde 45'i ulusal olarak tanımlanmış içme suyunu kapsama hedeflerine ulaşmak için uğraş verirken, bunlardan yalnızca yüzde 25'i ulusal sanitasyon hedefine ulaşma konusunda başarılı oldu.

Genel olarak ülkelerin yüzde 30'undan azı, içme suyu, sanitasyon ve hijyen için gerekli işlevleri yerine getirebilecek insan kaynağına sahip olduğunu bildirdi.

Bu ihtiyaçlar için ayrılan bütçelerde artış olsa da ülkelerin yüzde 75'i, bu konudaki plan ve stratejilerini uygulama noktasında yetersiz finansman ayırdı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Acil bir krizle karşı karşıyayız. Güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyene yetersiz erişim, her yıl milyonlarca hayata mal oluyor. İklim değişikliğiyle ilgili artan aşırı doğa olaylarının sıklığı ise güvenli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin alınmasını engellemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hükümetlere ve kalkınma ortaklarına hizmetlerini güçlendirme, sağlıklı su yönetimi ve sanitasyon servisleri için 2030'a kadar bu alana yatırımları önemli ölçüde artırma çağrısında bulundu.

Ülkeler, "temiz su ve sanitasyon sağlama" hedefinden uzaklaşıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, dünyanın 2030'a kadar temiz su ve sanitasyon sağlama hedefinden hızla uzaklaştığını belirterek, "Bu durum milyarlarca insanı ikilim değişikliğiyle ilgili olaylar da dahil olmak üzere, tehlikeli bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Houngbo, yayımlanan raporun Mart 2023'te yapılacak BM Su Konferansı öncesinde uluslararası topluma bilgiler vermesinin yanı sıra en savunmasız kitleleri hedeflemeleri ve küresel ve sanitasyon krizinin çözümü konusunda kendilerine yardımcı olduğunu da kaydetti.

Raporda, DSÖ ve BM tarafından tüm ülke ve paydaşlara, su, sanitasyon ve hijyen konusundaki çalışmaların desteklenmesi ve bu konuda acil eylem planı çağrısı da yer aldı.

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