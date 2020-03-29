DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt

Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir salgına yol açan yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığı iddialarını bir kez daha yineledi. Kurumun sosyal medya hesabından "Covid-19 havadan bulaşmıyor" açıklaması yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığına dair iddiaları yalanladı. DSÖ’nün Twitter hesabından yayımlanan bilgi notunda, “Covid-19 havadan bulaşmıyor” denildi.
Paylaşımda, “Korona virüsü çoğunlukla enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşurması veya konuşması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyla bulaşıyor” denildi.
DSÖ, “Kendinizi korumak için başkalarıyla aranıza 1 metre mesafe koyun, yüzeyleri sık sık dezenfekte edin, ellerinizi yıkayın ve ovalayın, göz, ağız ve burnunuza dokunmayın” ifadelerini kullandı.
FACT: #COVID19 is NOT airborne.
The #coronavirus is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks.
To protect yourself:
-keep 1m distance from others
-disinfect surfaces frequently
-wash/rub your
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