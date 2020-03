DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt

Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir salgına yol açan yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığı iddialarını bir kez daha yineledi. Kurumun sosyal medya hesabından "Covid-19 havadan bulaşmıyor" açıklaması yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığına dair iddiaları yalanladı. DSÖ’nün Twitter hesabından yayımlanan bilgi notunda, “Covid-19 havadan bulaşmıyor” denildi.

Paylaşımda, “Korona virüsü çoğunlukla enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşurması veya konuşması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyla bulaşıyor” denildi.

DSÖ, “Kendinizi korumak için başkalarıyla aranıza 1 metre mesafe koyun, yüzeyleri sık sık dezenfekte edin, ellerinizi yıkayın ve ovalayın, göz, ağız ve burnunuza dokunmayın” ifadelerini kullandı.

FACT: #COVID19 is NOT airborne.



The #coronavirus is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks.



To protect yourself:

-keep 1m distance from others

-disinfect surfaces frequently

-wash/rub your