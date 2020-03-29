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DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt

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DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt
DSÖ'den 'havadan bulaşma' söylentisine yanıt

Dünya Sağlık Örgütü, küresel bir salgına yol açan yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığı iddialarını bir kez daha yineledi. Kurumun sosyal medya hesabından "Covid-19 havadan bulaşmıyor" açıklaması yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tür korona virüsünün havadan bulaştığına dair iddiaları yalanladı. DSÖ’nün Twitter hesabından yayımlanan bilgi notunda, “Covid-19 havadan bulaşmıyor” denildi.

Paylaşımda, “Korona virüsü çoğunlukla enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşurması veya konuşması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yoluyla bulaşıyor” denildi.

DSÖ, “Kendinizi korumak için başkalarıyla aranıza 1 metre mesafe koyun, yüzeyleri sık sık dezenfekte edin, ellerinizi yıkayın ve ovalayın, göz, ağız ve burnunuza dokunmayın” ifadelerini kullandı.

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