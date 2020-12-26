  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

DSÖ'den Kafa Karıştıran Açıklama

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic'ten kafa karıştıran aşı açıklaması...
DSÖ'den Kafa Karıştıran Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı kullanılmaya başlanan aşıların koruyuculuğuna dair ellerinde kanıt olmadığını söylerken, "Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" dedi.

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'ya konuşan Jasarevic, aşıların mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de etkili olup olmayacağına ilişkin soruya "Dünya Sağlık Örgütü olarak bu değişimin virüsün davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak, daha ciddi bir hastalığa neden olup olmayacağını görmek için de Birleşik Krallık ve Güney Afrika'daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Mutasyona uğrayan Covid-19'un, aşılar üzerinde etkili olup olmayacağı çalışmaları da devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Aşıların şimdiye kadar hastalık gelişimine kadar etkili olduğunu söyleyen Jasarevic, "Kişinin enfekte olmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz. Bu aşıların enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıtımız yok. Bu nedenle aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli önlemleri almaya devam etmesi, fiziksel mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli" ifadesini kullandı.

Jasarevic'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda 220'den fazla aşı, geliştirilme aşamasında. Bunlardan 61 aday aşı (16'sı Faz 3 denemeleri dahil) insan denemesindedir. Aday aşılar çeşitli tiplerde olabilir; canlı zayıflatılmış virüs kullanan virüs aşıları, viral vektör aşıları, protein bazlı aşılar ve tamamen yeni platformlar olan nükleik asit veya RNA ve DNA aşıları. 

Birçok aşı üreticisi ve geliştiriciler, protokollerini yayımladılar. Böylelikle aşıya dair her adımı bilebilirsiniz. Bu şeffaflık ve paylaşım, bilim adamları, düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü için aşıları değerlendirip karşılaştırabilmek adına çok önemlidir. Aynı zamanda nüfus içerisinde güven sağlamaya yardımcı olur. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşılar Otizme Neden Olmaz!25 Aralık 2020 Cuma 10:24
  • Moderna: "Ürettiğimiz aşı mutasyona uğrayan virüs için de etkili"25 Aralık 2020 Cuma 09:48
  • DSÖ: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz24 Aralık 2020 Perşembe 22:41
  • Sinovac, Koronavirüs aşısının 3. faz sonuçları yine ertelendi24 Aralık 2020 Perşembe 22:32
  • Covid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü24 Aralık 2020 Perşembe 22:02
  • Doktor: Genç, spor yapan, sigara içmeyen hasta kalbi durmuş halde hastaneye geldi24 Aralık 2020 Perşembe 21:59
  • Araştırma: Covid-19 hastası çocukların yüzde 72’sinde D vitamini düzeyi düşük24 Aralık 2020 Perşembe 21:15
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi: "Mutasyona uğrayan yeni bir virüs ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında"24 Aralık 2020 Perşembe 20:46
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 79 Milyonu Geçti24 Aralık 2020 Perşembe 15:00
  • İngiltere’de, “Kovid-19’un Güney Afrika Kaynaklı Daha Hızlı Yayılan Başka Bir Türü” tespit edildi24 Aralık 2020 Perşembe 14:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti