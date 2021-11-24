DSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla gelecek aylarda 700 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın salgının kıskacında kalmaya devam ettiğini ve bu şekilde sürmesi halinde kıtadaki ölü sayısının bu kış 2,2 milyonu aşabileceğini açıkladı.

DSÖ, 31 Mart 2022'ye kadar 53 ülkenin 49'undaki yoğun bakım servislerinde "çok" veya "aşırı" yoğunluk beklendiğini bildirdi.

Avrupa'daki vaka artışlarının Delta varyantının etkisiyle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi, sosyal mesafe gibi tedbirlerin azaltılması neticesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

DSÖ verilerine göre, koronavirüs kaynaklı ölümler, eylül sonundaki günlük 2 bin 100 seviyesini 2'ye katlayarak geçen hafta günlük 4 bin 200 seviyesine yükseldi.