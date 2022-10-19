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DSÖ’den korkutan rapor: Milyonların ölümüne yol açabilir

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Covid-19 aylarca dünyada milyonları evlere hapsederken Dünya Sağlık Örgütü, ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı küresel raporda dünyada yetişkin nüfusun yüzde 80’den fazlasının yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmadığına dikkat çekti.
DSÖ’den korkutan rapor: Milyonların ölümüne yol açabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişinin fiziksel hareketsizlik nedeniyle çok ciddi sağlık sorunları yaşayacağı uyarısında bulundu.

DSÖ'den bugün yapılan açıklamada, hükümetler acil önlem alıp insanları daha fazla harekete teşvik etmezse yarım milyar kişinin kalp krizi, obezite, diyabet ve diğer ağır ve ölümcül hastalıklarla karşı karşıya kalacağını bildirildi. Örgüt açıklamasında, insanları koltuktan kalkıp harekete yöneltmemenin maddi açıdan da büyük yük oluşturacağını, sağlık maliyetinin 27 milyar dolar artacağını vurguladı.

DSÖ'nün ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine hazırladığı küresel rapora göre dünyada yetişkin nüfusun yüzde 80'den fazlası yeterli fiziksel aktiviteye sahip değil. Türkiye dahil 194 ülkenin verilerine göre, hükümetlerin sporu ve hareketi teşvik etmek için yürüttüğü çalışmalar da çok yavaş ve sağlık hizmetleri gelecek yıllarda bu durumdan büyük yara alabilir.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Adhanom Ghebreyesus “Daha fazla ülkenin insanları yürümeye, spora ve diğer fiziksel aktivitelere teşvik etmesine ihtiyacımız var” dedi.

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