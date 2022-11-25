DSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Dünyada Covid vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçerken, Dünya Sağlık Örgütü’nden başka bir öldürücü salgınla ilgili korkutan uyarı geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kızamık salgının patlama yapabileceği uyarısında bulundu.

Son üç yıldır dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken DSÖ, geçen sene yaklaşık 40 milyon çocuğa gereken kızamık aşılarının yapılamadığını ve bunun bir rekor olduğunu vurguladı. 25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum kaldığını bildiren örgüt, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini belirtti.

Son sürecin kızamık hastalığıyla mücadeleye büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada “Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi” denildi.

BİRÇOK ÜLKEDE KIZAMIK SALGINI PATLAK VERDİ

DSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybetti. 22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar yaşandı.

Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekiyor. DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” dedi.

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.

Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.