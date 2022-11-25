  • BIST 4.874,34
  • Altın 1050.166
  • Dolar 18.6194
  • Euro 19.3639
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

DSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

» »
Dünyada Covid vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçerken, Dünya Sağlık Örgütü’nden başka bir öldürücü salgınla ilgili korkutan uyarı geldi.
DSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada kızamık salgının patlama yapabileceği uyarısında bulundu.

Son üç yıldır dünyayı sarsan Covid-19 salgını nedeniyle kızamık aşılamasında büyük düşüş yaşandığına dikkat çeken DSÖ, geçen sene yaklaşık 40 milyon çocuğa gereken kızamık aşılarının yapılamadığını ve bunun bir rekor olduğunu vurguladı. 25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum kaldığını bildiren örgüt, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini belirtti.

 

Son sürecin kızamık hastalığıyla mücadeleye büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada “Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi” denildi.

BİRÇOK ÜLKEDE KIZAMIK SALGINI PATLAK VERDİ

DSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybetti. 22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar yaşandı.

Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekiyor. DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” dedi.

Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri olan ve özellikle çocuklarda ölümcül olabilen kızamık, aşılarla büyük oranda önlenebiliyor. Sürü bağışıklığı sağlanması için dünya genelinde yüzde 95 oranında bir aşılama gerekli ancak çocukların sadece yüzde 81'inin aşılanması nedeniyle hastalıkla mücadele hâlâ hedeflerin çok gerisinde.

Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzgün kalıcı dişlerin sırrı iyi bakılan süt dişleri24 Kasım 2022 Perşembe 16:13
  • Güney Kıbrıs'ta 'aşı olun' çağrısı yapılıyor24 Kasım 2022 Perşembe 15:41
  • Diş eti hastalıkları bütün vücudu etkiliyor24 Kasım 2022 Perşembe 13:55
  • Kozmetik ürünlerdeki görünmez tehlike24 Kasım 2022 Perşembe 13:21
  • DSÖ, salgınlara neden olabilecek patojenlerin listesini belirleyecek24 Kasım 2022 Perşembe 12:40
  • Bağışıklık sistemiyle gelen çare: Kanser tarihe mi karışıyor?24 Kasım 2022 Perşembe 12:09
  • Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalamak daha iyi?24 Kasım 2022 Perşembe 11:17
  • “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yerleşkesi içerisinde bulunan tüm yapılarıyla bir bütün”24 Kasım 2022 Perşembe 10:27
  • Mucizevi zayıflama ilacı olduğu iddia edilen Ozempic neden bu kadar ilgi çekiyor?23 Kasım 2022 Çarşamba 23:12
  • Bilimsel araştırma: Bunları her gün tüketmek Alzheimer riskini düşürüyor23 Kasım 2022 Çarşamba 22:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti