  • BIST 2.035,90
  • Altın 791.37694
  • Dolar 13.5836
  • Euro 15.5316
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

DSÖ’den korkutan varyant açıklaması: 'Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek'

» »
Yeni varyantın (BA.2) Omicron’un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2’nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.
DSÖ’den korkutan varyant açıklaması: 'Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek'

Yeni varyantın (BA.2) Omicron’un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2’nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.

'BA.2'NİN TESPİTİNDE ARTIŞ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ’

Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı.

NTV'de yer alan habere göre, Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 teknik lideri, DSÖ’nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi.

Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.

‘AŞILAR CİDDİ VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI ETKİLİ’

Danimarka'daki araştırmacılar daha önce, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış ve hatta güçlendirilmiş kişilere bulaştırma konusunda daha usta olduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara kıyasla virüsü yayma olasılığının daha az olduğu belirtilmişti.

Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi vaka ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söylerken, kişileri kapalı alanlarda aşı yaptırmaya ve maske takmaya çağırdı.

DSÖ'nün Covid vakaları yöneticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylerken, bunun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisinin olabileceğini vurguladı.

‘OMİCRON’A YAKALANANLARIN ÜÇTE İKİSİ DAHA ÖNCE COVİD-19 OLDU’

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 olduğunu belirtmişti.

Covid varyantlarını izleyen uluslararası bir veri tabanına göre ABD'deki çoğu eyalette şimdiye kadar onaylanmış toplam 460 vaka olduğu bildirilirken, düşük bir seviyede dolaşımda olmasına rağmen BA.2'nin varlığını doğrulanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer, Kovid-19 Aşısı Ve Hapından Bu Yıl 54 Milyar Dolarlık Gelir Bekliyor08 Şubat 2022 Salı 20:22
  • Çinliler dört dakikada sonuç veren test geliştirdi08 Şubat 2022 Salı 17:39
  • 4 Dakikada Doğru Sonuç Veren Covıd-19 Testi Geliştirildi08 Şubat 2022 Salı 16:37
  • Oxford Duyurdu: Yeni HIV Varyantı AIDS Vakalarını İki Katına Çıkarabilir08 Şubat 2022 Salı 16:16
  • Tabipler Birliği’nden “Doktor Kontrolsüz İlaç Kullanmayın” Uyarısı08 Şubat 2022 Salı 15:37
  • Prof. Dr. Kartal: Evde Kozmetik Uygulama Yapmak Ekmek Yapmaya Benzemez07 Şubat 2022 Pazartesi 23:44
  • Bel Ağrısına İyi Gelen Bitkiler Neler?07 Şubat 2022 Pazartesi 22:51
  • Fonksiyonel Gıdalar Nedir?07 Şubat 2022 Pazartesi 22:37
  • Omicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler07 Şubat 2022 Pazartesi 20:32
  • Zeytinyağı Kalp, Beyin, Akciğer Ve Kanser Hastalıklarını Azaltıyor06 Şubat 2022 Pazar 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti