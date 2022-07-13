  • BIST 2.425,81
  • Altın 969.01
  • Dolar 17.4385
  • Euro 17.5425
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

DSÖ'den "küresel acil durum" mesajı

» »
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınının "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi yönünde karar aldı.
DSÖ'den "küresel acil durum" mesajı

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz’da DSÖ Acil Durum Komitesinin, COVID-19’u görüşmek üzere toplandığı bildirildi.

Toplantıda Kovid-19’un Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesi yönünde Komitenin tavsiyede bulunduğu ve bu önerinin kabul edildiği bildirildi.

COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Öte yandan DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Örgütün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son bir haftada küresel Kovid-19 kaynaklı can kayıplarına değinerek “COVID-19 ölümlerinde artan eğilimin, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarına yarattığı zorluklardan endişeleniyorum.” dedi.

Ghebreyesus, Omicron varyantının alt varyantları BA.4 ile BA.5’in dünya genelinde vaka sayılarında artışı tetiklemeyi sürdürdüğünü vurgulayarak “Virüsün takibindeki azalma, varyantların nasıl bulaştığı, hastalığa yol açma ihtimali ve virüse karşı mücadelenin etkililiğinin derecesinin anlaşılmasına engel oluyor.” şeklinde konuştu.

Küresel Kovid-19 vakalarının üst üste 4 haftadır artışta olduğunun altını çizen Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere COVID-19 ile mücadele araçlarından test, genom sıralaması ve aşıyı kullanmayı sürdürme çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu bitki kanser hücrelerini yok ediyor12 Temmuz 2022 Salı 22:57
  • Dikkat tatil dönüşü vaka sayıları artabilir12 Temmuz 2022 Salı 17:23
  • Uzmanlar yanıtladı: Açık havada Omicron BA.5 bulaşır mı?12 Temmuz 2022 Salı 15:19
  • Coronada sert dalga başladı! Hafif atlatmak istiyorsanız…12 Temmuz 2022 Salı 13:53
  • Aşı olanlar neden Covid-19'a yakalanıyor?12 Temmuz 2022 Salı 13:32
  • Covid semptomları aşı olanlar ve olmayanlar arasında nasıl farklılık gösteriyor?12 Temmuz 2022 Salı 13:30
  • Omicron'da yeni varyant!11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:46
  • Badem sütü sağlığa yararlı mı, herkese uygun mu?10 Temmuz 2022 Pazar 18:39
  • 2030'a kadar 100 yaşını aşan kişilerin sayısının bir milyonu geçmesi bekleniyor10 Temmuz 2022 Pazar 17:41
  • Doktorlardan Covid-19 uyarısı: Eğer boğazınız ağrıyorsa…09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti