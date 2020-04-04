DSÖ’den maske kullanmanın beş kuralı

Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yayınlanan, maske kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 kural.

Uzmanlar maskeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralların olduğunun altını çiziyor.

Maske kullanımına dair, Dünya Sağlık Örgütü’nün sitesinde yayınlanan kurallar şöyle sıralanıyor:

1- Maske takmadan önce ellerinizi sabunlu suyla yıkayarak veya alkol içeren el temizleme jeli sürerek temizleyin. Maskede delik veya yırtık olup olmadığını kontrol edin. Genelde beyaz kısmı içte kalan kısımdır.

2- Ağzınızı ve burnunuzu tamamen kapayacak şekilde maskeyi takın. Yüzünüz ve maske arasında aralık kalmamasına, çenenizin altına inmesine iyice yüzünüze oturmasına özen gösterin.

3- Kullandığınız süre zarfında maskeyi ellemekten kaçının. Eğer boş bulunup ellerseniz ellerinizi yine sabunlu suyla yıkayarak veya alkollü el temizleme jeliyle temizleyin.

4- Maskeniz nemlendiğinde değiştirin. Kullanılmış maskeleri asla tekrar kullanmayın. Tek kullanımlık olduklarını unutmayın.

5- Maskeyi çıkarırken ön kısmını ellemeden, arkadan öne doğru, lastikli kısmından tutarak çıkarın. Maskeyi hemen çöpe atın ve ellerinizi yine jelle veya sabunlu suyla yıkayarak temizleyin.