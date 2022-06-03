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DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkeleri hariç 30'dan fazla ülkede 550'yi aşkın maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı.
DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, hastalığın endemik salgın olarak kabul edildiği Afrika ülkeleri dışında 30'un üzerinde ülkede görüldüğünü, 550'den fazla da doğrulanmış vaka kaydedildiğini söyledi.

Lewis, "Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi" dedi.

DSÖ'nün salgının kaynağını ve kontrol altına almak için çok geç olup olmadığını bilmediğini söyledi. Lewis, enfekte kişilerin son haftalarda başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle vaka sayılarında artış görmeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.

Son olarak Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

NİJERYA'DA VAHŞİ HAYVAN ETİ SATIŞINA YASAK

Nijerya, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vahşi hayvan eti satışını yasakladı.

Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

Şimdiye kadar 21 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görülmüştü.

Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor.

Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

VİRÜS  KONGO VE BATI AFRİKA TÜRÜ OLARAK İKİYE AYRILIYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ile Sierra Leone'de bu yıl 1392 şüpheli ve 44 doğrulanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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