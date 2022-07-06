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DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: 6,000’den fazla vaka bildirildi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 58 ülkede 6,000'den fazla maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı.
DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: 6,000’den fazla vaka bildirildi

Son dönemde tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 58 ülkede 6,000’den fazla maymun çiçeği virüsü vakası bildirildiğini açıkladı.

DSÖ Direktöri Tedros Adhanom Ghebreyesus, 18 Temmuz ile başlayan haftada ya da daha erken bir tarihte DSÖ’nün acil durum komitesinin toplanacağını söyledi.

Komite DSÖ’nün en yüksek alarm düzeyi olan küresel bir sağlık acil durumu ilan etmesi konusunda tavsiyede bulunacak.

Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80’inin Avrupa’da bulunduğunu kaydetti.

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