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DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: Maske takın!

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan bulaşıcı maymun çiçeği virüsünde vaka sayısının bini aştığını duyurdu. DSÖ yetkilileri, karantina ve maske kullanımının önemine de dikkat çekti.
DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması: Maske takın!

Son dönemde tüm dünyada maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü , dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü açıklarken Afrika dışında görülen vaka sayının 1000’i aştığını açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği hastalığının yayılmayı sürdürdüğünü belirtirken, endemi tehlikesine karşı virüsün ‘önlenebilir’ olduğunu söyledi.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN VAKA YOK

Ghebreyesus, 30 ülkede vaka bildirilmesine rağmen hiç ölüm olmamasına dikkat çekti.

Cenevre’deki bir medya brifinginde Tedros, bu yıl Afrika’da 1400’den fazla şüpheli maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıklarken ölü sayısının 66 olduğunu söyledi.

DSÖ Direktörü, virüsün Avrupa’da görülmesiyle birlikte, hastalığa dikkat çekilmeye başladığını vurgularken, bu durumu “içinde yaşadığımız dünyanın talihsiz bir yansıması” olarak nitelendirdi.

‘MASKE TAKIN’ UYARISI

DSÖ direktörü, virüse rastlanan kişilerin kendilerini izole etmeleri gerektiğini vurgularken,
DSÖ’nün maymun çiçeği teknik sorumlusu Rosamund Lewis, “kişiler arası yakın temasın” maymun çiçeği yayılmasının ana yolu olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsüne yakalananlara “maske kullanın” önerisinde bulundu.

Lewis, vakaların kadınlarda da görülmesine rağmen asıl vakaların eşcinsel erkekler arasında görüldüğüne dikkat çekti.

DSÖ, bazı ülkelerde sağlık çalışanları veya cinsel partnerler de dahil olmak üzere yakın temaslılar için aşılamanın da düşünüldüğünü aktardı.

DSÖ üst düzey yetkilisi Sylvie Briand, ajansın çiçek hastalığına karşı stoklanan aşıların gücünü değerlendirdiğini ve daha önce aşı sözü veren üreticiler ve ülkelerle temasa geçtiğini söyledi.

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