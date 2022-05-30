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DSÖ’den maymun çiçeği salgını ile ilgili endişe yaratan açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği hastalığının genelde görülmediği 23 ülkede tespit edildiğini duyurarak, "risk" açıklaması yaptı.
DSÖ’den maymun çiçeği salgını ile ilgili endişe yaratan açıklama

Dünya, 2 yılı aşkın bir süredir corona virüsü salgını ile mücadeleye devam ederken son haftalarda başta ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor.

Genelde Afrika’nın orta ve batı bölgelerindeki tropikal lokasyonlarda ortaya çıkan hastalığın 23 batı ülkesinde tespit edilmesinden sonra Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yayınladı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, salgının yayılmasının risk yarattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, salgının “hafif risk” yaratabileceğine dikkat çekildi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, “Eğer virüs kendini insan patojen olarak oluşturup, çocuklar veya bağışıklık sistemi zayıf olanlara sıçrarsa büyük bir risk yaratabilir” ifadesine açıklamada yer verdi.

26 Mayıs itibariyle 23 ülkede 257 vaka ve 120 şüpheli vaka tespit edildiğini açıklayan DSÖ, hastalığın bu şekilde artmasının dikkat çekici olduğunu belirtirken, daha fazla vakanın da çıkacağı öngörüsünde bulundu.

Son dönemde ağırlıklı olarak Birleşik Krallık, İspanya ve Portekiz’de tespit edilen hastalık ile ilgili olarak DSÖ’nün açıklamasında, “Açıklanan vakaların çoğunun yakın zamanda endemik olan bölgelere gittiğine dair bir bulgu yok. Bu hastalık temel bakım ve cinsel sağlık hizmetleri aracılığıyla ortaya çıktı” ifadesi kullanıldı.

ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika’nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.

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