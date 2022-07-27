  • BIST 2.544,12
  • Altın 988.763
  • Dolar 17.8878
  • Euro 18.1213
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADSÖ’den maymun çiçeği uyarısı geldi

DSÖ’den maymun çiçeği uyarısı geldi

» »
Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde iyice yayılan maymun çiçeği salgını ile ilgili bir açıklama yaptı.
DSÖ’den maymun çiçeği uyarısı geldi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) maymun çiçeği virüsü konusunda danışmanlık yapan bilim insanları, vakaların her iki haftada bir giderek katlandığını ve virüsün yayılmasını önlemek için zamanın giderek daraldığını bildirirken, salgının zirveye çıkmasının aylar sürebileceğine dair kaygılar arttı.

DSÖ’nün Avrupa’daki merkezi, 2 Ağustos’a kadar 88 ülkede 27,000’ün üstünde maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edilebileceği tahminini yaptı. En son verilere göre, yaklaşık 70 ülkede 17,800 vaka saptandı.

Reuters’a konuşan bilim insanları bunun ötesinde tahminde bulunmanın güç olduğunu belirterek, birçok ay, belki de daha uzun süre boyunca virüsün yayılmaya devam edebileceğini dile getirdi.

Maymun çiçeği hastalığı, Afrika’nın batısında ve ortasında endemik olan, yani salgın olmaksızın sık görülen hafif viral bir enfeksiyon olarak biliniyor. Bu virüs, esas olarak yakın temasla bulaşır ve son salgına kadar dünyanın diğer bölgelerinde nadiren görüldü.

Belirtileri arasında ateş, yorgunluk ve deride kabarıklıklar olan virüs, birkaç hafta içinde etkisini kaybediyor. Son salgında hayatını kaybeden beş kişinin tamamı Afrika kıtasında yaşayan insanlardı.DSÖ’nün hızla yayılan maymun çiçeği virüsünü dünya genelinde acil durum ilan etmesinin ardından Avrupa Komisyonu virüse karşı geliştirilen Imvanex aşısına satış izni vermişti.

Los Angeles’taki California Üniversitesi’nden epidemiyoloji profesörü olan ve DSÖ’nün maymun çiçeği virüsü konusundaki uzman komitesinde bulunan Anne Rimoin, “Bunun önünü almamız gerekiyor” diyerek, şöyle devam etti: “Bunu yapmak için fırsat penceresi daralıyor.

Maymun çiçeği virüsü salgınının küresel acil durum teşkil edip etmediğini belirlemek için DSÖ’nün uzman komitesinin geçen hafta yaptığı toplantıda üyelerin çoğu beklenmedik şekilde acil durum ilanına karşı çıksalar da, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus bu salgını küresel acil durum olarak ilan etti.

Küresel uzmanlar bu karar sonrasında daha fazla aşılama, test, enfeksiyon kapanların izolasyonu ve temas takibi gibi eylemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirttiler.

Cenevre Üniversitesi’ndeki Küresel Sağlık Enstitüsü’nün başında bulunan Antoine Flahault, “Yayılma, bariz olarak kontrolsüz” diye ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’dan maymun çiçeği virüsü iddiası: En çok eşcinsel erkeklerde görülüyor26 Temmuz 2022 Salı 22:49
  • Erkeklerdeki Y kromozomu kaybı kalbe de zarar veriyor26 Temmuz 2022 Salı 22:16
  • Saç dökülmesini azaltan mucizevi yöntemler26 Temmuz 2022 Salı 09:01
  • Korkutucu çalışma: Çalışma masaları klozetlerden daha kirli25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:47
  • Alzheimer’ın 17 yıl önce beliren belirtisi ortaya çıktı25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:39
  • Maymun çiçeği salgını Japonya’ya da sıçradı25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:51
  • Güney Kıbrıs’ın, 1400 Maymun Çiçeği Virüsü aşısını teslim aldığı bildirildi25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:02
  • Çocuklar İçin Yaz Tatilinde Beslenme Önerileri!25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:37
  • Bel ağrısı neden olur?25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:19
  • Depresyon Kilo Artışına Sebep Oluyor!25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti