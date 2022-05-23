  • BIST 2.380,90
  • Altın 949.427
  • Dolar 15.9243
  • Euro 17.0153
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAç Olmadığımız Halde Neden Yemek İsteriz?

DSÖ’den maymun çiçeği virüsü için mutasyon açıklaması

» »
Son haftalarda bilim insanları ve uzmanları endişelendiren maymun çiçeği hastalığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığını duyurdu.
DSÖ’den maymun çiçeği virüsü için mutasyon açıklaması

Son dönemde Avrupa'da birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği, uzmanları telaşlandırdı. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir açıklama yaptı.

DSÖ, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, Batı ve Orta Afrika’da endemik olan bu bulaşıcı virüsün değişime uğrama eğiliminde olmadığını açıkladı.

DSÖ’nün çiçek hastalığı departmanının başı Rosamund Lewis, maymun çiçeği virüsünde mutasyonların genellikle düşük seviye olduğunu belirtmekle birlikte, vakalardaki genom sıralama işleminin yapılmasıyla mevcut salgının daha iyi anlaşılabileceğini ifade etti.

İNGİLİZ UZMANLAR UYARDI

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı, yaptığı açıklamada “Maymun çiçeği bulaşanlar 21 gün işe gitmemeli ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarla birlikte hamileler ve 12 yaşın altındaki çocuklarla temas etmemeli” duyurusunu yaptı.

Öte yandan İngiliz Cinsel Sağlık Birliği Başkanı Dr. Claire Dewsnap da bir açıklama yaptı. Dr. Dewsnap, “Bu hastalığın cinsel sağlık hizmetlerine büyük bir etkisi olacak. Önümüzdeki birkaç haftada daha fazla vaka görebiliriz. Burada beni endişelendiren Avrupa genelinde vakaların görülmüş olması yani bu hastalık çoktan yayılmaya başladı” dedi.

1958 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.

ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinlenirken eliniz titriyorsa!23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:53
  • Damar, çapının iki katı genişlerse… 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:50
  • DSÖ: Şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakası doğrulandı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:59
  • Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) hakkında bilmeniz gereken 8 şey22 Mayıs 2022 Pazar 20:23
  • Modern çağın tehlikeli hastalığı22 Mayıs 2022 Pazar 17:24
  • Korkulan oluyor! Virüs bir ülkeye daha sıçradı22 Mayıs 2022 Pazar 16:23
  • Maymun çiçeği salgını büyüyor22 Mayıs 2022 Pazar 12:19
  • Dünyanın yeni korkusu: Maymun çiçeği virüsü21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:45
  • Maymun çiçeği virüsü yayılırken DSÖ’den korkutan uyarı21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:38
  • Hangi yiyeceği hangi sırayla yemelisiniz? İşte yardımcı olabilecek 8 öneri…21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti