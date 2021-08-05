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DSÖ’den Öğrencilerin Aşı Olması İle İlgili Açıklama

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DSÖ’den Öğrencilerin Aşı Olması İle İlgili Açıklama
DSÖ’den Öğrencilerin Aşı Olması İle İlgili Açıklama

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü’nden öğrencilerin corona virüs aşısı olması ile ilgili açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocukların okula gitmek için aşı olmalarına gerek olmadığını söylerken, çocukların etrafındaki yetişkinlerin tam olarak aşılanmasının daha önemli olduğunu vurguladı. DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, "Gençlerin veya çocukların okula devam edebilmeleri için aşı olmalarına gerek yoktur" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen brifingde, okulların açılmasının üzerine yeni bir açıklama yapıldı.

DSÖ, çocukların okula gitmek için corona virüs aşısı olmalarına gerek olmadığını söyledi.

DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, okulların açık kalması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerin veya çocukların okula devam etmeleri için aşı olma zorunluluğu yoktur” diye konuştu.

O'Brien, “Bu durum onların okula gitmelerine engel olmamalı. Aşı, gerçekten daha fazla hastalık riski taşıyan çevrelerindeki yetişkinlerin korunmasıyla ilgili" şeklinde konuştu.

DSÖ VERİLERİ NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü çocukların yetişkinlerden daha az Covid-19 riski altında olup olmadığı üzerine açıklamada bulunmuştu.
DSÖ, şimdiye kadarki verilere dayanarak, 18 yaşın altındaki çocukların bugüne kadar bildirilen vakaların yüzde 8,5’ini oluşturduğunu bildirmişti.

Bununla birlikte diğer yaş gruplarına göre 18 yaş altı genç ve çocukların corona virüsü daha hafif geçirdiği ve can kaybı sayısının düşük olduğu vurgulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık geçmişi olan genç ve çocukların ise corona virüsü yetişkinlerde olduğu gibi daha ağır atlattığını aktarmıştı.

Örgüt, 18 yaş altı kişilerdeki çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

OKULLARIN YENİDEN AÇILMASINDAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, okulların açılmasının ardından dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde sıraladı:

Semptomların bildirilmesi, izlenmesi, hızlı test edilmesi ve şüpheli vakaların izlenmesi gerekiyor.

Politikaların ve önlemlerin eğitim hedefleri ve öğrenme sonuçları üzerindeki etkileri izlenmeli.

Önlemlerin çocukların, personelin, ebeveynlerin ve diğer aile üyelerinin sağlığı üzerindeki etkileri izlenmeli.

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra okulu bırakma eğilimi izlenmeli.

Okuldaki ve yerel idari alandaki çocuk ve personeldeki vaka sayısı ve ülkedeki okul kaynaklı salgınların sıklığı izlenmeli.

Uzaktan öğretimin öğrenme sonuçları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi.

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