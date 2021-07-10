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DSÖ’den ‘Rusya varyantı’ kararı: İzleme listesine aldı

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Dünya Sağlık Örgütü, ilk olarak Rusya'da tespit edilen 'AT.1' varyantını 'izleme listesine' dahil ettiğini duyurdu.
DSÖ’den ‘Rusya varyantı’ kararı: İzleme listesine aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün ilk olarak bu yılın ocak ayında Rusya'da tespit edilen ve 'AT.1' olarak adlandırılan ‘Rusya varyantını’ izleme listesine aldığını açıkladı.

DSÖ, 'izleme listesine', mutasyonların virüsün özelliklerini değiştirmesi muhtemel ve ileride tehdit oluşturabilecek Covid-19 suşlarını dahil ediyor. Ancak DSÖ, bu türleri, hakkında yeterli bilgi bulunmadığından 'dikkate alınması gereken varyantlar' listesine almıyor. Şu an listede, üzerinde daha fazla araştırma yapılması gereken 12 farklı Covid-19 varyantı bulunuyor.

Covid-19'un Rusya varyantı, henüz virüsün 'dikkate alınması gereken varyantlar’ veya 'endişe uyandıran varyantlar' olarak sınıflandırılan türlerinde olduğu gibi Yunan alfabesinden harflerle tanımlanmıyor.

DİKKATE ALINMASI GEREKEN VARYANTLAR LİSTESİ

Öte yandan DSÖ, 'dikkate alınması gereken varyantlar' listesine, mutasyonlarının Kovid-19'un özelliklerini etkileme yeteneğine ilişkin tahmin veya doğrulanmış veri bulunan ve ortaya çıktığı coğrafyada giderek daha sık kaydedilen türleri dahil ediyor. Şu an ilk olarak İngiltere ve Nijerya’da ortaya çıkan ‘Eta’, ABD’de tespit edilen ‘Yota’, Hindistan’da görülen ‘Kappa’ ve Peru’da rastlanan ‘Lambda’ bu listede yer alıyor.

'Endişe uyandıran varyantlar' listesine ise, mutasyonları koronavirüsün insandan insana yayılma kabiliyetini artıran ve epidemiyolojisini değiştiren, yeni taşıyıcılara bulaşma olasılığını artıran, semptomları değiştiren ve aşılara, ilaçlara veya diğer önlemlere karşı daha dirençli hale getiren Kovid-19’un tehlikeli varyantları dahil ediliyor. Bu listede şu an, İngiliz varyantı ‘Alfa’, Güney Amerika varyantı ‘Beta’, Brezilya varyantı ‘Gama’ ve Hint varyantı ‘Delta’ bulunuyor.

Kaynak: Sputnik

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