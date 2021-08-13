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DSÖ’den “Sıfırıncı” Hasta Açıklaması

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DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli.
DSÖ’den “Sıfırıncı” Hasta Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) corona virüs (Covid-19) pandemisinin Çin'deki kökenlerine ilişkin soruşturmasına öncülük eden Prof. Dr. Peter Embarek, "sıfırıncı hasta"nın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olabileceğini açıkladı. Embarek, "Yarasalarla düzenli olarak çalışan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının pandeminin sıfır noktası olması hipotezi oldukça kuvvetli" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19'un kökenlerini araştırma misyonu başkanı Prof. Dr. Peter Embarek, pandeminin sıfır noktasının Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bir çalışan olabileceğini açıkladı. 

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 2

"OLDUKÇA KUVVETLİ BİR HİPOTEZ"

Ocak ayında Çin'in Wuhan kentindeki araştırmacı ekibe liderlik eden Embarek,  "Sahada numune alarak enfekte olan bir araştırmacının sıfırıncı hasta olabileceği hipotezi oldukça kuvvetli.  Corona virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” dedi.

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 3

DSÖ MART AYINDA REDDETMİŞTİ

Bununla brilikte geçtiğimiz Mart ayında DSÖ, Çinli bilim insanlarıile işbirliği içinde, corona virüsün muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığını ve insanlara yayılmadan önce bir ara hayvana yayıldığını söyleyen raporlarını yayınladı. Ayrıca virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddiaları da reddetti. 

Diğer taraftan Embarek,  Ocak ayında Çin'deyken Wuhan laboratuvarlarında yürütülen yarasa araştırması ile ilgili olduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunamadığı açıkladı. Ancak, Embarek ayrıca DSÖ uzman ekibinin Çinlilerle laboratuvar teorisini tartışmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi:

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 5

"Görevi tamamlamadan 48 saat öncesine kadar, raporun laboratuvar kısmı hakkında konuşup konuşmayacağıımız konusunda hala bir anlaşmamız yoktu.”

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 6

ABD'Lİ ARAŞTIRAMACI ÇİN'İ VERİLERİNİ SİLMEKLE SUÇLADI

Öte yandan, Çin batılı ülkeler tarafından uzun süredir pandeminin ilk günlerini örtbas etmekle suçlanıyor. Geçen hafta, ABD’nin Washington eyaletinde yer alan Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde bilim insanı Jesse Bloom, Çin’in  pandeminin ilk günlerindeki 'varlığını gizlemek' için Wuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli verilerini sildiğini iddia etti.

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 7

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda salgından önce bildirilen vakalar olduğunu aktaran Bloom,  “Corona virüsün kökeni ve erken yayılımı hala gizemini koruyor. Silme için makul bir bilimsel yok.

DSÖ’den “sıfırıncı” hasta açıklaması: Wuhan laboratuvarından çıkmış olma ihtimali kuvvetli - 8

Bu nedenle, dizilerin varlıklarını gizlemek için silinmiş olması olası görünüyor. Bunları gizlice silmek yerine örnekleri tam olarak sıralamak açıkça bilimsel olarak daha bilgilendirici olurdu” diye konuştu.

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