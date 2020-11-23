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DSÖ'den “Üçüncü Dalga” Uyarısı

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Swissinfo internet sitesindeki habere göre, İsviçre'de Almanca yayın yapan "CH Media" grubuna konuşan Nabarro, Avrupa ve İsviçre'nin pandemiyle mücadelesini ağır şekilde eleştirdi. 
DSÖ'den “Üçüncü Dalga” Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu.

Nabarro, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden İsviçre'de bir arkadaşının Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi şekilde hastalandığını ve gerekli tedaviyi almakta zorluk çektiğini belirtti.

Salgınla mücadelede "gevşek" davranan Avrupa ülkelerinin virüsün yayılmasını kontrol etmede Asya'nın çok gerisinde olduğunu vurgulayan Nabarro, İsviçre'nin de salgında mücadelede önlemleri çok erken gevşeten ve ikinci dalgaya yeterince hazırlanmayan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

"SALGINA KARŞI GEREKLİ STRATEJİLER UYGULANMADI"

Nabarro, Avrupa'nın ilk dalgaya karşı tepkisinin yetersiz kaldığını ve ardından ikinci dalganın başladığını belirterek, "İlk dalganın kontrol altına alınmasından aylar sonra, yaz aylarında gerekli altyapının oluşturulmasında başarısız olundu ve şimdi ikinci bir dalga var. Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısını yaptı.

İsviçre'de, özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde vaka sayılarının çok yüksek olduğunu anımsatan Nabarro, yetkililerin halkla salgına karşı gerekli stratejileri uygulamadığını belirtti.

Nabarro, Asya ülkelerindeki insanların Avrupa'ya göre, salgını kontrol altında tutmak için gereken mesafe, maske takma ve hijyen önlemlerine daha iyi uyduklarını vurguladı.

CENEVRE DÜNYADA SALGINDAN EN KÖTÜ ETKİLENEN ŞEHİRLERDEN OLDU

İsviçre'de Federal hükümet, ülke genelinde karantina uygulamasına gitmezken, bazı kantonlar kısmi karantina önlemleri almıştı. 

DSÖ'den hafta içi yapılan açıklamada, örgütün merkezinin de bulunduğu Cenevre ve komşusu Vaud kantonlarında dünyadaki en yoğun kitlesel bulaşmanın görüldüğü kaydedilmişti.

İsviçre'de salgın nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmazken, hükümet ilave tedbirlere başvurmuştu.

İngiliz Nabarro, 2017'de DSÖ Genel Direktörü seçilen Etiyopyalı Tedros Adhanom'a rakip olmuştu.

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