DSÖ’den Umut Verici Açıklama: Üst Solunum Yolunu Etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü’nde Vaka Müdürü olarak görev alan Abdi Mahamud, gazetecilerle bir araya geldi.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Mahamud, “Omicron varyantının sadece bedenin üst kısmını enfekte ettiğine dair daha çok araştırmalar görmeye başladık. Diğerlerinin aksine bu durum zatürrenin hafif geçmesine sebebiyet verebilir. Bu iyi bir haber olabilir” dedi.

Fakat Mahamud, Omicron varyantının daha bulaşıcı olmasının, nüfusun büyük bölümü aşılı olmayan ülkelerde ciddi bir sıkıntı yaratabileceğini de vurguladı. Mahamud, “Henüz Omicron varyantına özel bir aşıya gerek olup olmadığı konusunda karar vermek için erken. Bu kararı vermek için küresel koordinasyon olmalı ve sadece işin ticari boyutuna bakılarak karar verilmemeli” dedi.