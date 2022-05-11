DSÖ’den uyarı: Covid-19 vakaları 50 ülkede artıyor, salgın bitmedi

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DSÖ’ün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Güney Afrikalı araştırmacıların tespit ettiği Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının Afrika’da yayılımının ve bundan önce keşfedilen BA.2 alt varyantının küresel baskınlığının sürdüğünü belirtti: “Bağışıklığın nispeten yüksek olduğu ülkelerde Covid-19 nedeniyle ağır hastalık ve can kayıpları daha düşük seviyede. Fakat aşılamanın düşük olduğu ülkeler için aynı şey söylenemez”.

“50’den fazla ülkede vakaların artması, Covid-19’un istikrarsızlığını gösteriyor” diyen Ghebreyesus, DSÖ’nün görevinin en kötü senaryoya hazırlanmak ve böylece ülkelerin bundan sonra gelecek salgın tehditlerine karşı iyi hazırlanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

‘Salgın bitmiş değil’

Ghebreyesus, yeni Covid-19 artışlarına karşı ek aşılamaların etkili çözüm olduğunun altını çizerek, “DSÖ olarak en korumasız durumdaki ülkelere bağışıklık kazandırmak için her ülkenin nüfusunun en az yüzde 70’inin aşılanması yönündeki gayretleri destekliyoruz” dedi.

Bazı ülkelerin bu yılın ortasına kadar yüzde 70 aşılama hedefini tutturamayacağını hatırlatan Ghebreyeus, “Salgın hala bitmiş değil ve Covid-19 bağışıklığının artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.