  • BIST 2.453,94
  • Altın 911.796
  • Dolar 15.306
  • Euro 16.1304
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

DSÖ’den uyarı: Covid-19 vakaları 50 ülkede artıyor, salgın bitmedi

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 50 ülkede Covid-19 vakalarının artış eğilimine dikkati çekerek, “Artan vakalar, Covid-19’un istikrarsızlığını gösteriyor” dedi.
DSÖ’den uyarı: Covid-19 vakaları 50 ülkede artıyor, salgın bitmedi
Fotoğraf: Reuters

DSÖ’ün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Güney Afrikalı araştırmacıların tespit ettiği Omicron’un BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının Afrika’da yayılımının ve bundan önce keşfedilen BA.2 alt varyantının küresel baskınlığının sürdüğünü belirtti: “Bağışıklığın nispeten yüksek olduğu ülkelerde Covid-19 nedeniyle ağır hastalık ve can kayıpları daha düşük seviyede. Fakat aşılamanın düşük olduğu ülkeler için aynı şey söylenemez”.

“50’den fazla ülkede vakaların artması, Covid-19’un istikrarsızlığını gösteriyor” diyen Ghebreyesus, DSÖ’nün görevinin en kötü senaryoya hazırlanmak ve böylece ülkelerin bundan sonra gelecek salgın tehditlerine karşı iyi hazırlanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

 

‘Salgın bitmiş değil’

Ghebreyesus, yeni Covid-19 artışlarına karşı ek aşılamaların etkili çözüm olduğunun altını çizerek, “DSÖ olarak en korumasız durumdaki ülkelere bağışıklık kazandırmak için her ülkenin nüfusunun en az yüzde 70’inin aşılanması yönündeki gayretleri destekliyoruz” dedi.

Bazı ülkelerin bu yılın ortasına kadar yüzde 70 aşılama hedefini tutturamayacağını hatırlatan Ghebreyeus, “Salgın hala bitmiş değil ve Covid-19 bağışıklığının artması için bütün liderlerin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

 

‘Daha kötü salgının vurmasını mı bekliyoruz’

Ghebreyesus, Covid-19’a karşı geliştirilen antiviral ilaçların da birçok ülkede erişilemez olduğuna dikkati çekerek, bu ilaçların fiyatının makul seviyelerde tutulması gerektiğini söyledi.

ABD’de düzenlenecek Küresel Covid-19 Zirvesi’nde, aşı başta olmak üzere pandemiyle mücadele araçlarının patent hakkından geçici feragat edilmesi konusunda liderlerin anlaşmaya varmaları gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Geçen hafta Covid-19 ile doğrudan ve direk ilişkili ölümlerin neredeyse 15 milyonu bulduğunu açıklamıştık. Patentten feragat etme konusunda harekete geçmek için daha kötü bir salgının vurmasını mı bekliyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalp pili olanlar dikkat! Akıllı cihazlar, kalp pilinin çalışmasını durdurabilir10 Mayıs 2022 Salı 23:31
  • Bilimsel araştırma: Her gün cips yemek yılda fazladan 6 kilo aldırıyor10 Mayıs 2022 Salı 21:59
  • Topraktan aldığını toprağa verme: Evde kompost nasıl yapılır10 Mayıs 2022 Salı 18:59
  • Gıda krizinin öne çıkardığı altı besin10 Mayıs 2022 Salı 16:34
  • Kalp yetersizliğine dikkat!10 Mayıs 2022 Salı 14:34
  • Böbrek yetmezliği işitme kaybını tetikliyor10 Mayıs 2022 Salı 13:04
  • Depresyon tedavisinde ‘sihirli’ dokunuş: Antidepresanların yapamadığını başarıyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:51
  • Hareketsiz yaşam, hastalıklara davetiye çıkarıyor!09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:35
  • Şimdi cildinizi yenileme zamanı!09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:59
  • Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti