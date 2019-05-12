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DSP İstanbul adayı yarıştan çekildi, parti Aydın'ın yerine aday göstermeyeceğini açıkladı

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DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'daki seçime girmeyeceğini açıkladı. DSP Parti Meclisi toplantısından da Aydın'ın yerine aday göstermeme kararı çıktı.
DSP İstanbul adayı yarıştan çekildi, parti Aydın'ın yerine aday göstermeyeceğini açıkladı

DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu.

Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Öte yandan DSP Parti Meclisi bugün İstanbul seçimleri gündemiyle toplandı. Toplantıdan yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde başka bir aday göstermeme kararı çıktı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Adayımız çekildi, İstanbul'da yeni aday göstermeme kararı aldık" dedi.

Aksakal, "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek seçimin yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Muammer Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı. 

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