DSP: Partimiz, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni yapacaktır

"Tüm halkımız bundan emin olmalıdır"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın, YSK'nın İstanbul seçimini iptal ettiği kararının ardından bir açıklama yaptı. Aydın, "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır" dedi.

Aydın, kişisel Twitter hesabı üzerinden YSK kararına dair bir değerlendirmede bulundu.

Aydın şunları kaydetti:

"DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır."