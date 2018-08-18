Dua Lipa: Türk kültürünü tanımaktan çok mutluyum

Antalya'da sahneye çıkan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türk kültürünü tanımaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Savaş Özbey’e konuşan Dua Lipa’nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Sadece iki yıl içinde inanılmaz bir başarı. Şimdiden iki BRIT ödülü... Eğer yedi yıl önce, 15 yaşında İngiltere’ye dönen Dua’yla karşılaşsanız ona ne söylemek isterdiniz?

Teşekkür ederim. Ama ben hep çok çalıştım. Babam her zaman şunu söylerdi: Biraz da olsa şansı hak etmek için çok çalışmak gerekir. Sanırım 15 yaşımdaki halimle karşılaşsam yine kendime babamın bu sözünü hatırlatırdım.

15 yaş demişken... Şarkılarınızın sözleri biraz ‘kızlardan yana’... Günlük aşk meselelerinde kadınları korumaya yönelik. Sözlerinizi nasıl tanımlarsınız?

Kadınlar bana hep ilham verdi; sahnede olmamın sebebi de onlar. BRIT ödüllerindeki konuşmamda da bahsetmiştim: Ne kadar çok kadın ödül kazanırsa o kadar çok kadın dünyada söz sahibi olacak.

Konser muhteşemdi. Peki tatiliniz nasıl geçiyor? Daha önce hiç Türkiye’ye gelmiş miydiniz?

Bu ilk gelişim. Ama Antalya’yı önceden duymuştum tabii. Türkiye’de turizmin cazibe merkezi olduğunu biliyorum. Seyirci mükemmeldi, herkes dans etti, harika bir şov oldu. Kültürünüzü tanımaktan çok mutluyum ve keyif alıyorum.

"Geri döneceğiz..."

Lipa, ayrıca konser sonrası tatil yaparken fotoğraflarını Instagram'da "Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz" notuyla paylaştı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, 14 Ağustos’ta Antalya'da hayranlarına konser vermişti. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinlemişti.