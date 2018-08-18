  • BIST 88.735
  • Altın 229,442
  • Dolar 6,0368
  • Euro 6,8881
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Dua Lipa: Türk kültürünü tanımaktan çok mutluyum

»
"Antalya'nın Türkiye'de turizmin cazibe merkezi olduğunu biliyorum..."
Dua Lipa: Türk kültürünü tanımaktan çok mutluyum

Antalya'da sahneye çıkan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türk kültürünü tanımaktan çok mutlu olduğunu söyledi. 

dua lipa ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Hürriyet’ten Savaş Özbey’e konuşan Dua Lipa’nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Sadece iki yıl içinde inanılmaz bir başarı. Şimdiden iki BRIT ödülü... Eğer yedi yıl önce, 15 yaşında İngiltere’ye dönen Dua’yla karşılaşsanız ona ne söylemek isterdiniz? 

Teşekkür ederim. Ama ben hep çok çalıştım. Babam her zaman şunu söylerdi: Biraz da olsa şansı hak etmek için çok çalışmak gerekir. Sanırım 15 yaşımdaki halimle karşılaşsam yine kendime babamın bu sözünü hatırlatırdım. 

dua lipa ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

15 yaş demişken... Şarkılarınızın sözleri biraz ‘kızlardan yana’... Günlük aşk meselelerinde kadınları korumaya yönelik. Sözlerinizi nasıl tanımlarsınız?

Kadınlar bana hep ilham verdi; sahnede olmamın sebebi de onlar. BRIT ödüllerindeki konuşmamda da bahsetmiştim: Ne kadar çok kadın ödül kazanırsa o kadar çok kadın dünyada söz sahibi olacak.

dua lipa ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Konser muhteşemdi. Peki tatiliniz nasıl geçiyor? Daha önce hiç Türkiye’ye gelmiş miydiniz? 

Bu ilk gelişim. Ama Antalya’yı önceden duymuştum tabii. Türkiye’de turizmin cazibe merkezi olduğunu biliyorum. Seyirci mükemmeldi, herkes dans etti, harika bir şov oldu. Kültürünüzü tanımaktan çok mutluyum ve keyif alıyorum.

"Geri döneceğiz..."

dua lipa ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Lipa, ayrıca konser sonrası tatil yaparken fotoğraflarını Instagram'da "Misafirperverliğiniz, lezzetli yemekleriniz, güzel gün batımlarınız ve unutulmaz bir şovunuz için geri döneceğiz" notuyla paylaştı.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, 14 Ağustos’ta Antalya'da hayranlarına konser vermişti. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinlemişti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde16 Ağustos 2018 Perşembe 18:28
  • Inception filminin final sahnesi rüya mı gerçek mi? İşte cevabı!15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:21
  • Dünya Fotoğrafçılık Günü etkinliklerle kutlanıyor07 Ağustos 2018 Salı 12:22
  • Mehmetçik Üzüm Festivali Pazar akşamı başlıyor, Festival'de Yeni Türkü de konser verecej04 Ağustos 2018 Cumartesi 19:07
  • Efsane dizi geri dönüyor!02 Ağustos 2018 Perşembe 17:45
  • Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçısından büyük başarı02 Ağustos 2018 Perşembe 13:45
  • "Akıllı telefonlar sayesinde herkes fotoğrafçı oldu"01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:16
  • Çamlıbel 7. Domates Festivali başladı28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:59
  • 90'ların unutulmaz sesi: Harun Kolçak18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:45
  • Türk halkı bize memleketimizi hiç aratmadı13 Temmuz 2018 Cuma 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti