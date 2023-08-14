Duayen gazeteci Ergüçlü yarın defnedilecek...

Ergüçlü için yarın saat 10.30 Brt'de , 10.45'de Kıbrıs Gazetesi'nde, 11:00'da Gazeteciler Birliği'nde tören düzenlenecek.
Duayen gazeteci törenlerin ardından öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
Ergüçlü için yarın saat 10.30 Brt'de , 10.45'de Kıbrıs Gazetesi'nde, 11:00'da Gazeteciler Birliği'nde tören düzenlenecek.
Duayen gazeteci törenlerin ardından öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
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