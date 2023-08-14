Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti

KIBRIS Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni, BRTK televizyon haberler bölümü eski amiri, kurumda yönetim kurulu üyeliği de yapmış gazeteci Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti.
69 yaşındaki Ergüçlü’nün bu sabah kalp krizi geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
Gazetecilikten emekli olsa da toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen Ergüçlü, etrafında sevilip saygı gören bir isimdi.
Ergüçlü’nün ani vefatı büyük üzüntü yarattı.
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