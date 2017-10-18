Dubai semalarında ‘Rus roketi’ iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Dubai’nin semalarında dün akşam ne olduğu bilinmeyen bir cisim görüldü. Akıllarda soru işareti yaratan cismin bir Rus roketi olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

Dubai semalarında dün akşam ne olduğu bilinmeyen, parlak bir cisme rastlandı. Görüntüler YouTube'a yansırken, birçok kullanıcı bu cismin meteor veya havada yanan bir uçak olduğunu iddia etti. Daha sonra Dubai Astronomi Grubu da cismin Rusya'ya ait bir roketin atmosferde yanan parçaları olabileceğini açıkladı.

Öte yandan dün Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden Soyuz-2.1a roketi ile Uluslararası Uzay Üssü'ne (UUİ) mürettebat için gıda, yakıt, su ve diğer malzemeleri taşıyan Progress MS-07 kargo kapsülü fırlatıldı.