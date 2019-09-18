Dubai Şeyhi'nin karısı Prenses Haya kaçmıştı! Yasak aşk skandalından sonra bu kez de...

Dünya gündemine bomba gibi düşen Dubai Şeyhi Al Maktum ve Prenses Haya arasında yaşananlar ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Şeyhin karısının kaçmasının ardından yasak aşk iddiaları konuşulurken bir skandal daha patlak verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçti.Ürdün Kralı Abdullah'ın 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'ki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri verdiği ortaya çıktı.Bangladeş merkezli haber sitesi Weeklyblitz'in İngiltere merkezli ve Hamas yanlısı Al Quds gazetesine dayandırdığı habere göre Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kral Abdullah'ın atama emrine sıcak bakmıyor.Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Prenses Haya'yı diplomat olarak atamanın, Ürdün ve İngiltere ilişkilerine zarar verebileceğini düşünüyor.Haberde, Dubai Emiri Al Maktum ile davalı olan Ürdün Kralı Hüseyin'in üçüncü oğlu ve Prenses Haya'nın erkek kardeşi Prens Ali bin Hüseyin de kız kardeşine büyük destek verdiği bilgisi yer alıyor.Prens Ali bin Hüseyin'in kız kardeşi Prenses Haya'nın Dubai Şeyhine karşı zafer kazanması için Filistinli Araplar ve Hamas'tan da destek aldığı bildiriliyor.