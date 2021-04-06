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Dubai’de balkonda çıplak fotoğraf çektiren Ukraynalı modeller gözaltında

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Dubai’de bir binanın balkonunda çıplak fotoğraf çekimi yapan Ukraynalı modeller ve Rus fotoğrafçı gözaltına alındı.
Dubai’de balkonda çıplak fotoğraf çektiren Ukraynalı modeller gözaltında

Toplum ahlakına uygunsuz davranışla suçlanan grup altı aya kadar hapis ve 5 bin dirhem (11 bin lira) para cezasıyla karşı karşıya.

Cumartesi günü internette paylaşılan videoda bir grup çıplak kadın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’nin marina bölgesinde bir balkonda fotoğraf çektirirken görünüyor.

Ukrayna konsolosluğu 11 kadının gözaltında alındığı doğruladı.

Fotoğraf çekimini organize eden ve videoyu paylaştığı belirtilen Rus adamın adının Aleksey Kontsov olduğu öğrenildi. Rus medyası tutuklandığını belirttiği Kontsov’un 18 aya kadar ceza alabileceğini yazdı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan ya da ziyaret eden herkes istisnasız şekilde ülkenin kanunlarına tabi.

2017’de Britanyalı bir kadın evli olmadığı bir adamla, karşılıklı rızayla, cinsel birliktelik yaşadığı için bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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