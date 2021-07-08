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Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

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BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.

Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Cebel Ali Limanı'nda patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Dubai hükümetinin medya ofisinden limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Limanda demirli geminin konteynerindeki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

Patlamanın nedeni yanıcı madde içeren konteynerler olabilir

Cebel Ali Limanı'nda demirli gemide meydana gelen patlamanın nedeninin bazı konteynerlerde bulunan yanıcı maddelerin olabileceği belirtildi.

Dubai Polis Müdürü Abdullah Halife el-Marri, Dubai TV'ye yaptığı açıklamada, elde edilen ilk bulgura göre gemideki 130 konteynerden 3'ünde yanıcı madde bulunduğunu, patlamaya da bu konteynerlerden birinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Marri, gemide radyoaktif maddeye rastlanmadığını, patlamanın ardından çıkan yangının tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzaklığında bulunuyor.

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