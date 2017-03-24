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Dubai'deki lüks araçlar neden kaderlerine terk ediliyor?

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Dubai'deki lüks araçlar neden kaderlerine terk ediliyor?
Dubai'de lüks araçlar bir bir terk ediliyor Ülkede benzin fiyatları oldukça düşük, ekonomisi de bir hayli iyi. Ancak sokaklarda duran tozlu lüks otomobillerin bambaşka bir hikayesi var.

Duabi'nin tozlu hava koşullarına teslim olan ve aylarca kimsenin motorunu çalıştırmadığı bu otomobiller neden kaderlerine terk ediliyor?

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Terk edilen araçların modelleri çeşitlilik gösteriyor. Mercedes, Audi ve BMW gibi markaların üst sınıf otomobilleri var...

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Kaderine terk edilen otomobillerin arasında fiyatı 1 milyon doları bulan Ferrari ve Porsche marka otomobiller de!

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Bu lüks otomobillerin sahiplerince parklarda terk edilmesinde en önemli etken ise borçlarını ödeyememeleri..

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Kredi kartıyla bir taksidini ödeyemeyen veya bir şekilde aracın borcunu karşılayamayanı koruyacak bir yasa Birleşik Arap Emirlikleri`nde bulunmuyor.

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İflas koruması gibi bir yasa ülkede olmadığından borcunu ödeyemeyen doğrudan hapis cezasıyla karşılaşıyor.

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Bu cezayla yüzleşmek istemeyen yüzlerce kişi ise lüks otomobillerini terk edip ülkeden kaçmakta çareyi buluyor.

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Dubai'nin kanunlarına göre belirli bir süreden uzun bekleyen otomobiller genellikle satılıyor.

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Ancak o süreç tamamlanana kadar lüks araçlar tozla boğuşuyor. 

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