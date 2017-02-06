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DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak

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DÜÇ, 100 baş körpe kuzu satacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 100 körpe kuzuyu ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

DÜÇ’ten yapılan açıklamada, satışın kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden yapılacağı belirtildi.

Margo Çiftliği’nde görülebilecek kuzular için tekliflerin en geç 13 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’e kadar ilgili çiftlikteki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi

Nakit veya banka teminatlı çekle yapılacak satışta ihaleyi kazananlar  en geç 20 Şubat’a kadar hayvanları almak zorunda. Bu tarihten itibaren her geçen gün için 350 TL bakım masrafı ödenecek. 23 Şubat mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ise ihale iptal edilecek.

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