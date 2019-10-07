DÜÇ arazilerinden kiralamaya hak kazanan üreticiler 14 Kasım’a kadar sözleşmelerini imzalayabilecek

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarla kiralamaya hak kazananlar, telefonla aranmalarına müteakip, 14 Kasım’a kadar DÜÇ Lefkoşa Merkez ofisine ödemelerini yapıp sözleşme imzalayacak.
Sözleşme yapmayan üreticilerin tarlaları kullanma hakları olmayacak. 14 Kasım’a kadar sözleşme imzalamayan üreticiler haklarını kaybedecek.
Konuyla ilgili detaylı bilgi 22 75235 numaralı telefondan alınabilecek.
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