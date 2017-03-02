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DÜÇ damızlık gebe düve ve kasaplık hayvan satışı yapacak

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DÜÇ damızlık gebe düve ve kasaplık hayvan satışı yapacak
Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), damızlık gebe düve ve kasaplık hayvan satışı yapacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nün açıklamasında, damızlık gebe düve satışlarının peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi.

Damızlık düve konusunda mesai saatleri içerisinde 0548 8606095 numaralı telefon aracılığıyla başvuru kabul edildiği belirtildi.

KASAPLIK HAYVAN SATIŞI

DÜÇ’ün kasaplık hayvan satışıyla ilgili açıklamasında ise 10 baş inek, 20 baş keçi, 20 baş koyun, 40 baş oğlak ve 60 baş kuzunun, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.

Tekliflerin en geç 8 Mart Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (Margo)  Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Kasaplık satışına sunulan ineklerin Çömlekçi Çiftliği’nde, diğerlerinin de Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’nde olduğu bildirildi.

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